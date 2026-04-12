La prevendita prosegue a buon ritmo per il match di domani sera con la Cavese, la prima partita in cui il Benevento scenderà in campo avendo in tasca il titolo di campione del girone C di Serie C. Anche nella giornata di ieri si sono registrate file ai botteghini dello stadio ‘Vigorito’ (saranno eccezionalmente aperti anche oggi, mentre resteranno chiusi per motivi di ordine pubblico domani) e il totale dei biglietti venduti ha scavallato così quota duemila.

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