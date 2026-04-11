“Titerno Distretto Vivo. Rete Diffusa di Commercio, Identità e Innovazione” è il nome del nuovo progetto del Distretto del Commercio del Titerno che vede Guardia Sanframondi comune capofila insieme ad altri sei comuni titernini e due associazioni di categoria, Unimpresa e Confesercenti.

Il progetto, candidato a un finanziamento della regione Campania di 225 mila euro, mira a rendere il Titerno più attrattivo, più connesso e più competitivo, accompagnando le attività economiche del territorio in un percorso che punta a rafforzarne la visibilità, migliorarne la capacità di relazione con residenti e visitatori e inserirle in una rete che superi l’isolamento in favore di una dimensione collettiva. Per raggiungere lo scopo, è previsto anche un intervento sugli spazi urbani, sulla cura dell’immagine complessiva dei centri e sulla leggibilità dei percorsi, perché, nella visione della proposta, l’esperienza di un territorio passa anche dalla qualità con cui si presenta.

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