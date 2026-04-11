“Apprendiamo che importanti risorse, destinate agli arredi scolastici innovativi per la fascia 0–6 anni, sono state assegnate ad altri territori del Sannio. Un finanziamento che avrebbe potuto rappresentare un’occasione concreta anche per la nostra comunità, soprattutto su un tema delicato e strategico come quello dei servizi educativi per l’infanzia”.

Inizia così l’ultima invettiva del gruppo di opposizione a Sant’Angelo a Cupolo nei confronti della maggioranza,

Il dito è puntato verso l’annuncio del 17 febbraio scorso, data dell’annuncio di una candidatura al bando del Ministero dell’Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per i servizi da 0 a 6 anni. Candidatura che accomunava Sant’Angelo, nel ruolo di capofila, ai Comuni di Apollosa, Ceppaloni e Castelvetere sul Calore, decisi a migliorare, attraverso i fondi ministeriali, gli spazi dedicati alla prima infanzia.

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