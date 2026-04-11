Parco De Mita, la polemica non sembra giungere all’atto finale. Dopo le esternazioni della consigliera comunale Rosetta De Stasio durante il question time al Comune di Benevento, oggi a rispondere è Alessandro Pepe, presidente di ‘Città Verde’ attraverso una lettera indirizzata proprio alla consigliera De Stasio.

Nel frattempo, lo stesso Pepe ha reso noto di aver già presentato formale richiesta di accesso agli atti per acquisire copia integrale delle dichiarazioni.

“Gentile Consigliera De Stasio, – scrive Alessandro Pepe di ‘Città Verde’ – ancora una volta, con rammarico più che con sorpresa, si apprende, per il tramite della stampa, non essendo il sottoscritto avvezzo alla superficialità dei social, che nel corso del Question Time del 9 aprile Ella avrebbe ritenuto opportuno qualificare come “Gentaglia” gli organizzatori, gli operatori e i cittadini frequentatori del Parco “De Mita”.

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