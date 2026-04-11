L’amministrazione comunale di Molinara si appresta all’approvazione del bilancio. “Siamo in piena situazione di dissesto economico e i numeri continuano a raccontare una situazione chiara. Il debito, pari a 996.000 euro nel 2024, raggiunge nel 2025 la cifra di 1.021.500 euro. Aumenta, quindi, in un contesto profondamente cambiato”, così il consigliere di minoranza Rocco Cirocco. Dopo i richiami della Corte dei conti, l’intervento del Ministero e la chiusura di strutture non sostenibili (casa di riposo gestita direttamente dall’ente comunale), il debito oggi è monitorato. Non più una deriva incontrollata, ma un’attenzione alla tenuta dei conti e un maggiore rigore contabile.

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