Un abbraccio che sa di leggerezza. Di missione compiuta, di sorrisi da dedicare e di ritrovata serenità. La prima seduta a porte aperte del Benevento campione di Serie C è un trionfo di volti distesi e di applausi. Quelli dedicati dai tifosi nella bella cornice di pubblico regalata dall’Imbriani nella soleggiata mattinata di venerdì. E quelli strappati dalla squadra di Floro Flores, al suo secondo giorno di lavoro sul campo dopo aver smaltito i bagordi per il primo assaggio con la festa promozione. All’orizzonte c’è il derby con la Cavese e la celebrazione ufficiale per la promozione in Serie C: lunedì 13 aprile è la data da cerchiare in rosso sul calendario per il Benevento che proprio quella notte alzerà al cielo la coppa più bella. All’Imbriani ci sono tutti gli arruolabili e, con loro, anche Caldirola e Maita: l’appuntamento per loro sul campo coincide con il discorso del direttore tecnico Marcello Carli alla rosa.

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