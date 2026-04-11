Insiste un clima burrascoso all’interno del Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, l’ente che gestisce il servizio di irrigazione e bonifica dei terreni agricoli in 42 comuni della provincia di Caserta, 37 della provincia di Benevento e 3 della provincia di Avellino.

Diversi componenti dell’organo esecutivo e deliberativo del consorzio si rifiutano di approvare i nuovi ruoli di contribuenza e le tariffe agli agricoltori per l’anno 2026 proposti dal presidente Franco Della Rocca.

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