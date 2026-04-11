Benevento si candida a diventare laboratorio di futuro con City Vision 2026, l’evento itinerante dedicato all’innovazione urbana che mette a confronto esperti e istituzioni per ridisegnare le infrastrutture, gli spazi pubblici e la rigenerazione urbana. Quella di ieri è stata la seconda tappa del Roadshow 2026, dopo l’avvio ad Andria, e continuerà al Sud il percorso dedicato ai temi della rigenerazione urbana. ll Roadshow di City Vision si sviluppa lungo l’Italia attraverso giornate di confronto: spazi concreti in cui amministrazioni, imprese e comunità condividono progetti e costruiscono nuove connessioni.

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