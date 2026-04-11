Ieri si è svolta a Palazzo Paolo V la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Benevento al professor Paolo Ascierto.

Un riconoscimento che la città di Benevento, attraverso il sindaco Mastella, ha voluto tributare al noto oncologo di fama internazionale “che si è distinto per il contributo di eccezionale valore offerto alla ricerca oncologica e alla lotta contro i tumori, in particolare ai progressi nella cura del melanoma, ottenendo una riconosciuta leadership a livello internazionale, per gli straordinari risultati raggiunti nei campi dell’immunoterapia oncologica e dell’innovazione terapeutica”.

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