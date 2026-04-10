Presentato il masterplan predisposto dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano a tanto incaricato dalla Regione Campania, per la individuazione delle opere a servizio delle aree irrigabili del Sannio, in relazione all’invaso di Campolattaro. Presentazione nel corso di una riunione tenutasi presso la Provincia di Benevento – e protrattasi per due ore -, a cui hanno partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca; il presidente Nino Lombardi, e tutti gli altri sottoscrittori del Protocollo e cioè, oltre al Consorzio di Bonifica estensore del Masterplan, i rappresentanti delle organizzazioni del mondo agricolo di Benevento: Coldiretti, Confagricoltura e Cia.

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