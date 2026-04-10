“Ogni valutazione in termini di aumento o diminuzione delle tariffe potrà essere effettuata esclusivamente all’interno del nuovo sistema tariffario d’ambito, una volta definito dall’autorità competente”. Così, l’assessora alle Finanze Giovanna Razzano in replica all’interrogazione sul rischio di lievitazione delle tariffe idriche paventato dai consiglieri di opposizione. Con il passaggio al gestore unico del Servizio Idrico Integrato del Distretto Sannita, cesserà integralmente il riferimento alla tariffa attualmente applicata da Gesesa per il Comune di Benevento, in quanto sarà introdotta una tariffa unica di distretto, rileva l’assessora. Tariffa determinata dall’Ente Idrico Campano secondo i criteri stabiliti dall’Arera.
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