Un filo rosso lungo quasi quarant’anni si è finalmente ricongiunto. Con una cerimonia ufficiale, l’Amministrazione comunale ha restituito alla comunità di Sant’Agata de’ Goti il Palazzo ex Banco di Napoli.

Il percorso per l’acquisizione dell’immobile affonda le radici negli anni ’80: fu il Consiglio Comunale guidato dal sindaco Pietro Farina a deliberarne l’acquisto nel 1987, operazione poi conclusa nel 1988 sotto l’amministrazione di Arturo Mongillo per la cifra, allora significativa, di 377 milioni di lire. Dopo decenni trascorsi a ospitare uffici comunali, il Palazzo ha ora cambiato volto grazie a una ristrutturazione profonda che ne ha esaltato il pregio storico.

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