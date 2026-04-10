Un traguardo inseguito a lungo e finalmente raggiunto, nel momento più importante della sua carriera. Francesco Salvemini è stato uno dei protagonisti della splendida cavalcata del Benevento verso la Serie B, trascinatore assoluto della Strega con Auteri prima e Floro Flores poi.

Un percorso scandito a suon di gol che conferma le ambizioni coltivate la scorsa estate, come raccontato anche dall’agente del giocatore, Bruno Di Napoli: “C’è grande soddisfazione – confida il procuratore dell’attaccante a Il Sannio Quotidiano – vincere il campionato per Salvemini è il coronamento del percorso affrontato fino a oggi, se lo strameritava. È stata fatta una scelta giusta, perché in estate c’erano diversi club che lo volevano. Ma nel momento in cui si è avvicinato il direttore Carli con Vigorito non abbiamo mai avuto dubbi su cosa fare: conosciamo l’importanza della proprietà e l’ambizione”.

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