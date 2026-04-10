Di nuovo in campo. Il Benevento ha messo da parte, almeno per il momento, l’euforia per il traguardo raggiunto ed è tornato a lavorare con la stessa intensità di sempre. I giallorossi hanno ripreso gli allenamenti nel pomeriggio di ieri, dopo due giorni e mezzo di riposo.

L’obiettivo resta chiaro in casa Strega: chiudere nel migliore dei modi un percorso straordinario. A partire dal prossimo impegno, il derby in programma lunedì sera contro la Cavese, gara dal forte valore simbolico oltre che sportivo. Non solo perché quella con i metelliani è sempre una gara particolarmente sentita, ma anche perché al termine dell’incontro è prevista la premiazione ufficiale da parte della Lega Pro, momento che permetterà ai giallorossi di suggellare davanti al proprio pubblico il ritorno in Serie B.

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