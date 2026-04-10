C’è un italiano alla guida dell’America’s Cup Partnership (Acp), il consorzio che coordina e gestisce gli aspetti organizzativi, agonistici e commerciali dell’America’s Cup ed è Marzio Perrelli, 58 anni, nato a Roma ma di chiare origini fortorine che lo collocano a Buonalbergo, appartenente alla nobile famiglia Perrelli.

Marzio Perrelli ha vissuto la sua vita tra la capitale, dove si è laureato in Economia, e l’Inghilterra, dove si è recato a 22 anni per cercare lavoro nel mondo della finanza. Dall’Inghilterra ha cominciato a muovere i primi passi come corrispondente da Londra per Il Corriere dello Sport, poi a lavorare in Goldman Sachs diventando responsabile del desk italiano e nel 2001 viene trasferito a Milano come CEO della sede italiana. Nel 2004 passa come CEO a HSBC Bank Plc Italy, dove resta per 14 anni.

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