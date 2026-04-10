Avs e PD cittadino hanno attivato un presidio di fronte al Comune di Benevento in occasione del primo consiglio comunale tenutosi dopo la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il responsabile del Gabinetto del sindaco Gennaro Santamaria, dirigente anche dei Servizi al cittadino e Risorse umane. Anna Maria Mollica, segretaria cittadina di Sinistra italiana, a nome anche di Pina Fontanella, portavoce provinciale di Europa Verde, presente al presidio, ha segnalato la necessità di tenere accesi i riflettori su “una inquietante vicenda che, al di là della responsabilità penale giudiziaria del super dirigente, pone una serie di interrogativi sulla corretta gestione politico – amministrativa dell’Ente”.

Le responsabili di due partiti di un campo largo ormai irrealizzabile hanno espresso pieno sostegno all’interrogazione presentata dall’opposizione consiliare a Palazzo Mosti, di cui è stata sollecitata la calendarizzazione in una prossima seduta consiliare, volta a chiedere chiarimenti sul ruolo svolto dal dirigente Santamaria in occasione della campagna elettorale di Pellegrino Mastella alle recenti elezioni regionali. A richiedere che Mastella chiarisca nell’aula di Palazzo Mosti il caso che vede protagonista il dirigente del Gabinetto sono stati, come noto i consiglieri del Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Civico 22, Città Aperta, Civici e Riformisti (oltre alla Lega, non rappresentata ufficialmente al Comune, pur se alle elezioni provinciali ha incassato 2 voti), auspicando che faccia le sue valutazioni pure il vicesindaco Francesco De Pierro, quale delegato alla Prevenzione della Corruzione e alla Trasparenza.

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