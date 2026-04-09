La Regione Campania sarà protagonista alla 58esima edizione di Vinitaly (12-15 aprile) con una collettiva di circa 170 aziende vitivinicole (32 quelle sannite, cantine comprese) e un ampio programma di degustazioni, masterclass e talk rivolti a operatori, buyer e stampa specializzata.

Il Padiglione Campania (Padiglione B), esteso su 5.600 metri quadrati, ospiterà le eccellenze enologiche regionali in uno spazio rinnovato e unitario, realizzato dall’assessorato all’Agricoltura e dall’assessorato alle Attività produttive, in collaborazione con Unioncamere Campania e la Camera di Commercio di Napoli.

“Piazza Campania”, al centro dell’area espositiva, ospiterà i sei Consorzi di Tutela Vino (Sannio; Irpinia; Vesuvio; Vita Salernum Vites; Vitica; Campi Flegrei) con degustazioni e oltre 20 eventi di approfondimento dedicati ai territori e ai vitigni autoctoni.

Tema distintivo dell’edizione 2026 è il legame con la Louis Vuitton 38th America’s Cup, la più prestigiosa e antica competizione velica al mondo, in programma nel Golfo di Napoli nel 2027 e che coinvolgerà tutta la Campania.

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