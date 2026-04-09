Sono 66 i provvedimenti spiccati dalla Questura di Benevento nell’ambito delle “misure di prevenzione”, con la finalità non solo di arginare la criminalità predatoria e tutelare la sicurezza delle aree dei centri urbani più a rischio, ma anche di prevenire il fenomeno della violenza in ambito domestico.

Si tratta di misure prese in attuazione delle specifiche prerogative demandate all’autorità provinciale di pubblica sicurezza, al termine delle attività istruttorie effettuate dalla Divisione Anticrimine.

Particolare impegno nella prevenzione delle violenze familiari e dei reati di genere, ta violenza domestica e atti persecutori.

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