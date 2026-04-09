L’aula subirà dei lavori di adeguamento e le sedute del Consiglio comunale saranno registrate attraverso un sistema di fonoregistrazione.

E’ quanto emerge da un atto licenziato dal settore tecnico il 30 marzo e pubblicato ieri, che arriva a valle della risposta di San Giorgio del Sannio all’avviso ‘Risorse in Comune’ pubblicato dal Dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di destinare fondi per l’acquisto di beni e servizi da parte dei Comuni con popolazione tra i 5mila e i 25mila abitanti.

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