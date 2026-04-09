Il segno meno resta, continua a pesare sui conti, ma progressivamente si assottiglia. Parliamo del disavanzo del bilancio al Comune di San Giorgio del Sannio, fotografato dal consuntivo 2025 approvato dalla giunta Ricci, che a breve approderà sui banchi del Consiglio comunale. Il rendiconto è stato licenziato nel corso della riunione del 30 marzo scorso, e presenta un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 di 10.465.938 euro, con saldo di cassa e fondo di cassa a zero, che certificano un perdurante problema di liquidità, legato a filo doppio all’aumento dell’anticipazione di tesoreria.

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