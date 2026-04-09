Era il 2012 quando Marco Pio Mucci realizzò un video sul Teatro Romano di Benevento che invertiva il rapporto tra architettura e teatro, dove ad andare in scena era la città di fuori e non le opere teatrali che venivano recitate all’interno. All’epoca Marco Pio era studente all’Accademia di Brera, dopo essersi diplomato al Liceo Artistico di Benevento.

Il video fu presentato nell’aula 1 del corso di pittura dello storico docente Alberto Garutti, con una proiezione di 5×10 metri, che prendeva tutta la parete dell’aula. Il video fu molto apprezzato anche dalla folta presenza di studenti.

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