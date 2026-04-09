Il Tribunale del Riesame ha confermato la linea della massima fermezza nell’ambito dell’inchiesta sul brutale pestaggio di Gaetano, il 17enne di Vitulano ridotto in fin di vita a Montesarchio lo scorso 5 ottobre.
I giudici hanno infatti respinto i sette ricorsi (su un totale di otto destinatari della misura) presentati contro l’ordinanza dello scorso 18 marzo, blindando quindi le misure comminate per il secondo gruppo di otto giovani, cinque dei quali ristretti in carcere per la ipotesi di tentato omicidio (Francesco Sassano, 21 anni; Kevin Bozzi, 20 anni; Simone Coppola, 23 anni; Francesco Mazzone, 21 anni; Francesco Zollo, 19 anni) ed ulteriori tre ai domiciliari (Francesco Lima, 21 anni; Simone Rigolassi, 20 anni; Matteo Gilardi, 20 anni) per lesioni aggravate.
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