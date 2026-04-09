Continua il lavoro dei Comuni del Comprensorio per mettere in sicurezza il territorio dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta la scorsa settimana.

Se nei giorni scorsi si sono moltiplicate le Ordinanze dei Sindaci per la chiusura di arterie danneggiate da frane e smottamenti, come è successo a Castelfranco in Miscano, Circello, Castelvetere in Val Fortore, Baselice, San Bartolomeo in Galdo e Castelpagano, i problemi non sembrano essersi esauriti.

Un ulteriore emergenza è stata rilevata a Campolattaro, anche qui a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia