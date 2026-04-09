L’emozione per il ritorno in Serie B del Benevento continua a vibrare nei cuori dei tifosi giallorossi, al punto tale da trasformarsi in una festa collettiva, quasi senza fine. Un’onda lunga che si trascinerà per diverso tempo, perché il meglio deve ancora venire.

Il naturale proseguimento di una celebrazione iniziata subito dopo il derby dell’Arechi ci sarà lunedì sera, quando al ‘Vigorito’ è in programma la sfida con la Cavese. Quello sarà un altro capitolo di una storia che ha già trovato il suo lieto fine, con il Benevento che potrà scendere in campo con la serenità di chi potrà godersi ogni istante di un’altra serata da ricordare. Dietro le quinte, infatti, nel day after sono iniziati i contatti tra la Lega Pro e la segreteria del club giallorosso, per definire i dettagli della cerimonia ufficiale.

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