La situazione contabile di Gesesa sarà questa mattina uno degli argomenti prevedibilmente più controversi della seduta consiliare dedicata al question time. Fra le varie interrogazioni all’ordine del giorno, la questione delle tariffe idriche è destinata a polarizzare grande attenzione, visto che i gruppi di opposizione di Alternativa per Benevento contestano le rassicurazioni fornite dal sindaco in merito agli aumenti. Mastella, nel corso di un consiglio tenutosi a settembre, aveva tranquillizzato i cittadini, ma gli esponenti dell’opposizione considerano le sue affermazioni in netto contrasto con i dati ufficiali dell’Ente Idrico Campano e del Piano Economico Finanziario del nuovo gestore, “dai quali emerge un incremento progressivo del moltiplicatore tariffario”.

In cinque anni, infatti, è previsto un aumento da ricavi tariffari di 11 milioni, pertanto l’opposizione chiede a Mastella “sulla base di quali elementi il Sindaco può assicurare che con il nuovo gestore del servizio idrico integrato non vi saranno aumenti delle tariffe applicate agli utenti”.

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