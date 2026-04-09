«La nostra comunità sta subendo disservizi inaccettabili. La fibra ottica, che dovrebbe essere un’infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio, si sta rivelando fragile, instabile e incapace di garantire continuità. Non possiamo più tollerare blackout che paralizzano attività economiche, servizi pubblici e la vita quotidiana dei cittadini.» È quanto dichiara in una nota il sindaco di Apice, Angelo Pepe, all’indomani dell’ennesimo grave disservizio che ha nuovamente compromesso la connettività nel territorio comunale.

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