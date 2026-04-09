Dietro la vittoria del Benevento campione in Serie C c’è anche un’altra squadra protagonista di una cavalcata trionfale. Un gruppo che ha lavorato dietro le quinte per far incastrare al meglio tutte le pedine di questa stagione, fino al grande traguardo festeggiato a Salerno.

Sono le componenti nascoste ma fondamentali di una società che ha costruito il suo successo di settimana in settimana, negli allenamenti e nei momenti cruciali del percorso. Tra gli istanti di partita in cui l’attenzione era rivolta altrove, sul campo. E i pomeriggi trascorsi tra riflettori spenti e riflessioni su quale particolare migliorare per limitare, ulteriormente, il margine d’errore.

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