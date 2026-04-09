Carburanti: da Urso forte richiamo a compagnie, ‘adeguare prezzi su rete’

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – È terminato il tavolo tra il ministro Adolfo Urso e i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere operanti in Italia. Un faccia a faccia, quello del ministro con Api-Ip, Eni, Q8, Tamoil, durato meno di un’ora, centrato sulla necessità di adeguare una eventuale riduzione dei prezzi dei carburanti sulla rete di distribuzione, come già annunciato dallo stesso Urso nel corso della conferenza stampa di ieri, e che, a quanto si apprende, è stato richiamato con decisione anche oggi, nel corso del confronto.

Gli occhi del Mimit sono puntati sui listini di benzina e gasolio, in linea con l’intervento dalla premier Meloni in Parlamento, che questa mattina ha ribadito che il governo è pronto ad attivare ogni possibile misura contro le speculazioni.