In riferimento all’istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto di realizzazione di un campo da golf a 18 buche con annesse strutture di notevole interesse pubblico e sociale denominato Tierra Samnium Golf Club (proponente Antum Immobiliare Spa), è arrivato l’avvio del procedimento, con comunicazione dall’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania.
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