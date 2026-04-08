Si chiude il primo capitolo giudiziario sulla tragica morte di Issouf, il 18enne originario del Burkina Faso travolto e ucciso all’alba del 13 ottobre 2023 lungo la Strada Statale Appia. Il Gup del Tribunale di Benevento, Salvatore Perrotta, ha emesso ieri le sentenze di condanna per i due uomini coinvolti nel sinistro.

Le pene inflitte sono state leggermente inferiori rispetto alle richieste formulate dal Pubblico Ministero Carmine Pignatiello: M.R., 47 anni di Montesarchio (difeso dall’avvocato Antonio Leone), è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione; R.I., 66 anni di Apollosa (difeso dall’avvocato Roberto Prozzo), ha ricevuto una condanna a 1 anno, con pena sospesa.

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