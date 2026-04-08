Strade danneggiate dal maltempo, l’appello: “Fondi straordinari per il ripristino”

Il Comitato Direttivo dell’Unione delle Province d’Italia ha approvato all’unanimità un ordine del giorno con il quale si richiedono misure straordinarie ed urgenti per «ripristinare al più presto i collegamenti» nelle aree del Centro Sud colpite «dalla drammatica ondata di maltempo che ha provocato danni gravissimi alle infrastrutture stradali e in particolare alla rete viaria provinciale».

La notizia diramata nelle scorse ore dalla stessa Upi è stata accolta positivamente dal presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, che lo scorso 4 aprile, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito anche il Sannio, aveva rivolto un analogo e pressante appello al Ministero delle Infrastrutture e al presidente della Regione Campania affinché fossero disposti provvedimenti immediati di natura finanziaria per ripristinare i collegamenti viari con tutte le comunità colpite, in particolare con quelle delle aree montane, sottolineando che con le dotazioni ordinarie di Bilancio la Provincia di Benevento non avrebbe mai potuto garantire il rifacimento delle strade provinciali danneggiate.

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