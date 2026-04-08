Il Comune di San Giorgio del Sannio potrà gestire una somma cospicua, oltre 100mila euro, che “viene” dal tre diversi cantieri.

Si tratta di accordi siglati tra il Comune e la ditta locale Vicos costruzioni, che tra il 2023 e il 2024 si è vista aggiudicare l’appalto per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria per rischio idrogeologico per via Bosco Lucarelli, via Fontanaisi e via Barraccone; i lavori per la realizzazione del collettore fognario del versante est (intervento oggi in corso); e la messa in sicurezza con manutenzione straordinaria dal rischio idrogeologico di via Baldassarre, via Toppa, via Valloncello e via Santoriello.

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