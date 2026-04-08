Due soggetti, rispettivamente di Buonalbergo e San Giorgio La Molara, sono stati denunciati per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza su cose e persone, in relazione a una controversia legata al mancato pagamento di un bovino. Riscontro operativo rientrante nell’attività operativa dei Carabinieri di Benevento nelle ultime giornate. Nel corso dei servizi, tre persone sono state deferite in stato di libertà.

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