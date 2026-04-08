Presa di posizione pubblica dell’Ati ‘Centro Sportivo Libertas US’-‘Città Verde’ che gestisce il Parco De Mita con rilievi relativi “alla gestione del Parco” che vede fin qui “convenzione provvisoria” (per il progetto ‘Parco delle Streghe’) e che necessita di un disciplinare che delimiti “quali iniziative possono essere condotte e in che modo” per “un sito che deve essere luogo di aggregazione e svago, ma in cui il soggetto deve anche guadagnare”. Ieri mattina conferenza stampa proprio nel Parco “De Mita”, a spiegare il punto di vista dell’Ati che gestisce il sito rispetto alle criticità presenti e alle prospettive future delineate da Alessandro Pepe.

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