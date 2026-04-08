Montesarchio – Strade e cantieri, al via da oggi i lavori di ripristino definitivi

Fare chiarezza per rispondere ai disagi dei cittadini e tracciare un cronoprogramma certo per il ritorno alla normalità. L’amministrazione comunale di Montesarchio interviene con una nota ufficiale in merito allo stato del manto stradale sul territorio, spiegando l’origine dei cantieri e, soprattutto, annunciando le date dei ripristini definitivi. Il deterioramento di diverse arterie cittadine è legato ai massicci interventi gestiti da E-Distribuzione S.p.A. (Gruppo Enel). Non si tratta di lavori comunali, ma di un piano strategico di potenziamento della rete elettrica.

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