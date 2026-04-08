Per il secondo anno consecutivo, le classi 3ª, 4ª e 5ª della Scuola Primaria dell’Istituto “De La Salle” di Benevento sono state selezionate per partecipare al prestigioso GEF – Global Education Festival di Sanremo, importante rassegna internazionale dedicata alle arti performative e ai linguaggi espressivi delle nuove generazioni, che si terrà dal 14 al 17 Aprile 2026 al Teatro Ariston di Sanremo

Un riconoscimento che conferma la qualità del percorso educativo e artistico portato avanti dall’Istituto, capace di coniugare innovazione didattica, valorizzazione del territorio e creatività. La partecipazione è fortemente voluta da don Donato D’Agostino e dalla coordinatrice educativo-didattica Angela Meola, che riconoscono il valore fondamentale della musica e della coreutica nel contesto scolastico quale strumento privilegiato di formazione integrale della persona.

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