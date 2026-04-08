Negli occhi ancora l’emozione di una notte da ricordare. Nel cuore la voglia di riprendere la festa, con l’animo leggero del risultato già acquisito. Non deve più rincorrere il Benevento: traguardo raggiunto per Maita e soci nel pomeriggio più incantevole, quello dell’Arechi.

Una giornata che resterà per sempre nei ricordi dei protagonisti, tra le istantanee di un pomeriggio da sogno. Iniziato nella pancia dello stadio salernitano, con i 250 tifosi giallorossi del settore ospiti esplosi al fischio finale dell’arbitro. E qualche infiltrato delle tribune che ha gettato la maschera per lasciarsi contagiare dall’entusiasmo della Strega, promossa in Serie B.

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