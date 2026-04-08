Alle porte delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, in un quadro ancora tutto in divenire, appare emergere una prima certezza: l’esistenza di un movimento che vuole proporsi come reale alternativa alle forze politiche che hanno governato Guardia negli ultimi anni. Si tratta di un gruppo di giovani che sta cercando sempre più di allargarsi e aprirsi a chiunque voglia collaborare per il bene del paese, attraverso un approccio alla cosa pubblica che sia realmente innovativo.

«È un progetto strutturato e duraturo – spiega la Ceniccola – che intende mettere al centro i giovani di Guardia Sanframondi. Il paese ha tutto per crescere: le idee ci sono, l’energia anche. Quello che è mancato, finora, è stata la volontà di puntare sulla nostra generazione. Una generazione preparata, connessa, capace di leggere il presente e immaginare il futuro, fatta di giovani che non chiedono spazio per diritto, ma per merito. È questo che il nostro movimento vuole essere».

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