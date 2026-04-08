Sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici per una collaboratrice di un patronato nel capoluogo: ad eseguire l’ordinanza cautelare i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale del Riesame di Napoli a seguito dell’appello presentato dall’ufficio giudiziario inquirente di Benevento, guidato dal Procuratore Nicola D’Angelo. L’istanza era stata proposta dopo che il Gip aveva inizialmente respinto la richiesta di arresti domiciliari per l’indagata.

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