Elisabetta II e la passione per canto, quella volta in cui si esibì sulle note di ‘Dancing Queen’ degli Abba

Londra, 8 apr. (Adnkronos) – “Ogni mattina la Regina ascoltava il programma di Terry Wogan su Radio 2. Quando è partita la canzone ‘Dancing Queen’ degli Abba, le è piaciuta molto e abbiamo ballato entrambe. La regina si muoveva da un lato all’altro e cantava. Sua Maestà amava cantare e aveva una bella voce. Io no. Mi lasciavo trasportare e ballavo intorno a lei come se fossi in discoteca, e la regina mi diceva di ‘spostarmi’ perché non so cantare, e ci facevamo una bella risata. Erano momenti preziosi, vedere la regina così rilassata”. Lo ha raccontato Angela Kelly, l’ex guardarobiera di Elisabetta II nonché amica intima della sovrana, in un’intervista a Vanity Fair, nella quale ha anche ricordato con nostalgia le vacanze di Pasqua trascorse con la defunta Regina a Windsor, aggiungendo: “La famiglia veniva a trovarla e lei adorava fare la nonna. Sua Maestà portava i suoi pronipoti a cavallo o a passeggio. Organizzava barbecue e altre attività divertenti e lavava sempre i piatti, anche quando intratteneva il primo ministro”.

“Era una famiglia normale e affettuosa – ha detto Kelly – Se il duca, o chiunque stesse cucinando, bruciava gli hamburger, lei si metteva a ridere. Finché avevano degli avanzi da rimettere sul fuoco e finché tutta la famiglia aveva da mangiare e da bere, andava tutto bene. La Regina era piena di energia e una nonna davvero fantastica, a essere sinceri. Sapevamo entrambe di avere fiducia, lealtà e comprensione reciproche. La Regina era la mia migliore amica e mi manca ogni giorno”.

Kelly ha disegnato molti degli abiti più memorabili e colorati di Elisabetta, oltre ad essere una delle sue assistenti più fidate. Si dice che le due chiacchierassero “di tutto e di più”, mentre bevevano il tè e si scambiavano battute e aneddoti sui nipoti. L’ex guardarobiera ha pubblicato due libri – ‘Dressing the Queen: The Jubilee Wardrobe’ e ‘The Other Side of the Coin: The Queen’ – con la benedizione della sua ex datrice di lavoro, in cui racconta la sua vita, dalla cura del guardaroba alla creazione dei suoi look vivaci, fino alla manutenzione dei suoi gioielli. Dopo la morte della Regina, perse la residenza di rappresentanza nella tenuta di Windsor per trasferirsi nel Peak District, vicino a Sheffield, in una casa messa a disposizione dal Re.