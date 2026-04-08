La naturale conclusione di una cavalcata memorabile. Nel derby dell’Arechi con la Salernitana, il Benevento ha messo il punto esclamativo su una stagione che, in partenza, veniva annunciata equilibrata, giocata punto a punto e decisa solo al fotofinish, ma che invece la Strega ha avuto la capacità di trasformare quasi in pratica ordinaria. Che ordinaria in realtà non è, perché la formazione di Floro Flores ha saputo imporre il proprio ritmo al campionato e nessuna delle dirette concorrenti è riuscita a tenerne il passo. Dalla fine del girone d’andata, il Benevento ha fatto collezione di risultati pesanti, ha iniziato a fare selezione nelle parti alte della classifica, a mettersi alle spalle gli avversari e a travolgere la concorrenza con la forza devastante di chi non voleva lasciarsi sfuggire l’obiettivo. Tutte hanno dovuto arrendersi allo strapotere giallorosso, mostrando deferenza verso quel congegno perfetto messo su da Floro Flores.

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