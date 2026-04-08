Un incendio di importanti dimensioni nel comune di Cautano ha costretto all’urgente intervento i vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di lunedì 6 aprile, nel giorno di pasquetta.

Nel giro di qualche ora i caschi rossi sono riusciti a domare le fiamme, spegnendole completamente poco prima del calare della sera.

Le cause dell’incendio, scoppiato in una collinetta poco distante da alcune abitazioni del paese, sono al momento ignote. Facile pensare che le fiammo possano essere scaturite da una brace non opportunamente spenta dai campeggiatori che hanno trascorso lì il lunedì in Albis.

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