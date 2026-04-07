“Uscire da questo inferno della Lega Pro non è semplice: ora proviamo a non tornarci più”. È il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, a indicare la rotta della Strega: “Con questo zoccolo duro, il futuro è meno grigio”, ha confidato il patron giallorosso dall’Arechi, lì dove è arrivata la seconda promozione in Serie B della storia giallorossa. Dieci anni dopo la prima volta, il Benevento rivive lo stesso traguardo. Ma con qualche differenza non da poco: “In questa stagione eravamo protesi a vincere, abbiamo chiamato dei ragazzi che hanno messo in campo le cose che avevano promesso: c’è chi ha abbandonato la Serie B per venire a darci una mano. Dieci anni fa ero sponsor e padrone ‘occulto’, è la prima volta che vinco sul campo. Non era mai successo di vincere fuori casa e l’abbiamo fatto con molto garbo”.

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