Gli Immortali non è solo un richiamo evocativo o celebrativo. E’ una promessa mantenuta nel tempo. Dopo essere stati protagonisti della pagina più importante della storia del Benevento, Andrea De Falco, Fabrizio Melara ed Emanuele Padella hanno dimostrato che il loro senso di appartenenza resiste al tempo e ai cambiamenti.

Essere immortali significa proprio questo: rimanere presenti e tenere vivo il legame con i colori giallorossi, pur cambiando ruoli e responsabilità.

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