Missione compiuta. Marcello Carli era arrivato al Benevento esattamente con questo obiettivo: riportare la Strega in Serie B. Il primo tassello schierato sul tavolo dal presidente Vigorito dopo la dolorosa retrocessione in C, una ferita ancora aperta curata, in parte, da una promozione indimenticabile. Un cerchio che si chiude per il dirigente toscano, al termine di una stagione fantastica: la rivoluzione perfetta tracciata in estate ha regalato alla Strega le qualità ideali per l’assalto alla Serie B, centrato tra gli applausi. Ha scelto di muoversi con largo anticipo il direttore sportivo giallorosso in estate, aprendo il mercato con il colpo Salvemini dal Cerignola per poi proseguire, di giorno in giorno, con le novità che hanno arricchito un roster da prima della classe. Scognamillo in difesa e Maita a centrocampo i colpi da novanta del suo Benevento oltre alle rivelazioni più interessanti, da Saio a Ceresoli.

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