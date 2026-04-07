La forza del gruppo come stella polare del Benevento. Uno dei mantra più amati da Antonio Floro Flores ha abbracciato lo spogliatoio dal primo all’ultimo giorno, evidenziando le qualità di ogni risorsa a disposizione della Strega. Non una staffetta tra titolari e riserve ma un concetto apparentemente astratto che ha considerato ogni pedina sullo stesso livello, in grado di poter impattare in maniera positiva sul percorso della capolista. Nasce da qui il segreto dei giallorossi, trascinati dalle risorse preziose di una rosa costruita per vincere.

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