Il peso delle responsabilità ma anche la leggerezza dell’età: il mix perfetto che regala al Benevento ossigeno e fiducia.

Il progetto giallorosso ha costruito le sue basi anche sui giovani. Alcuni allevati in casa, altri invece prelevati da vivai altrui ma che aspettavano solo il terreno migliore in cui sbocciare.

È la storia di Raffaele Romano, arrivato ai piedi della Dormiente all’ombra di Francesco Salvemini, in una trattativa che ha visto al centro della scena soprattutto l’attaccante dell’Audace Cerignola e non il ragazzino di prospettiva con, in tasca, pochi segnali ma luminosi lasciati in gialloblù.

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