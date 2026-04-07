Vannucchi 8,5: I suoi guantoni a difesa del Benevento, per centrare l’assalto alla Serie B. Tante partite da protagonista con interventi da vero numero uno, come nel finale thrilling di Caravaggio. Rendimento fondamentale per la Strega. Una costante

Pierozzi 9: L’uomo dalle firme pesanti che valgono una promozione in Serie B. Si prende fascia e zona gol nei momenti chiave, mettendo in luce tutte le sue qualità. La doppietta di Caravaggio il suo dipinto più bello. Attrazione fatale

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