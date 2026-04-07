Il calcio, a volte, sa aspettare. E quando decide di restituire ciò che ha tolto, lo fa con una sceneggiatura che sembra scritta di proposito per essere tramandata ai posteri. Così, nel giorno di Pasquetta, arriva l’annuncio della rinascita della Strega che si riprende ciò che sentiva suo: la Serie B. Lo fa nel modo più intenso possibile, nel cuore di un derby che permette al Benevento di chiudere un cerchio e di sigillare con la matematica il ritorno in cadetteria. Un successo firmato da Antonio Floro Flores che, al termine della partita con la Salernitana, non nasconde nulla e lascia che le parole escano con la stessa spontaneità con cui le lacrime gli hanno rigato il volto al triplice fischio del direttore di gara: «Non pensavo che si potessero provare emozioni come queste – le prime parole che consegna -, faccio fatica a descrivere quello che sto provando. Abbiamo fatto qualcosa di unico, grazie a un gruppo straordinario che non ha mai perso l’armonia e la voglia di stare insieme, nemmeno nei momenti più complicati».

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