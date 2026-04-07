Ci sono partite che non finiscono con un triplice fischio. Restano aperte, sospese nell’aria, come certi giorni che si allungano oltre il buio e si incastrano nella memoria. Non passano: si fermano addosso, entrano nella pelle e diventano storia. Il 6 aprile 2026 è uno di quei giorni. Una data che per il Benevento resterà per sempre, perché a quasi dieci anni dalla prima promozione in Serie B, la Strega concede il bis e torna dove ha sempre sognato di essere. La B…enedizione della matematica arriva a Pasquetta, nel derby dell’Arechi contro la Salernitana, cosa che si presterebbe bene a semplici letture evocative. Ridurre tutto a una suggestione però sarebbe ingeneroso, perché questo traguardo ha il sapore della fatica vera, delle delusioni ingoiate, delle domeniche storte e delle speranze ricostruite pezzo dopo pezzo, quando tutti vedevano solo macerie e tutto sembrava perso.

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